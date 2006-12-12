В здании Киевсовета нарастает противостояние
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По решению 42 депутатов Киевсовета планерное заседание сессии перенесено на 14 декабря. Об этом сообщил председатель регламентной комиссии Киевсовета Юрий ДМИТРУК.
Он зачитал журналистам заявление регламентной комиссии, в котором отмечается, что по состоянию на 18.35 пленарное заседание сессии не проводилось.
Согласно статье 23.10 регламента, заседания проводятся с 10 до 18 часов. Чтобы продлить пленарное заседание, необходимо проголосовать. Председатель и секретарь Киевсовета не делали заявлений о продлении или переносе пленарного заседания.
В сессионном зале система «Рада» не работает, отметил Ю.ДМИТРУК, поэтому депутаты вынуждены были голосовать о переносе пленарного заседания индивидуально каждый своей подписью. Поскольку это процедурный вопрос, для принятия которого необходимо 40 голосов, решение о переносе было принято, поскольку документ подписали 42 депутата.
Ю.ДМИТРУК сообщил, что у него есть информация, что на 10-м этаже мэрии собралась часть депутатов Киевсовета для проведения собрания.
В здании Киевсовета лифты отключены, в одном из лифтов даже застрял человек, но работники лифтовой службы сказали, что не могут включить лифты пока не закончится собрание депутатов.
Кроме того, двери на 10-й этаж забаррикадированы и ни один из работников мэрии, а также депутаты, которые находятся на 4-м этаже, не могут попасть на собрание.
«Мы считаем это заседание (собрание) нелегитимным, потому что в любом случае каждого депутата должны предупредить, что заседание сессии переносится в другое помещение. Никто этого не сделал», - сказал Ю.ДМИТРУК.
Он также добавил, что все решения, которые будут там приняты, будут обжалованы в суде и отменены.
Член регламентной комиссии, депутат Киевсовета от БЮТ Сергей ПИДГОРНЫЙ добавил к этому, что дата и место проведения пленарного заседания определяются распоряжениями городского председателя. Согласно этому распоряжению, заседания должны проходить в сессионном зале на 4-м этаже.
«Поэтому это грубое нарушение регламента и прав 42 депутатов, которые сейчас находятся в сессионном зале и не допускаются на заседание. Это узурпация власти кланом Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказал он.
Он также сообщил, что в настоящее время в помещении КГГА, по неофициальной информации, находятся около 30 народных депутатов от Партии регионов. Он лично видел где-то 10, которые были около 18 часов на втором этаже КГГА возле колонного зала.
По слухам, команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сначала планировала организовать свое заседание, именно в колонном зале на 2-м этаже.
Депутаты из сессионного зала не расходятся. Там также присутствуют народные депутаты от БЮТ и «Нашей Украины». Блокирование трибуны и президиума продолжается.