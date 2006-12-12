В здании Киевсовета нарастает противостояние

По решению 42 депутатов Киевсовета планерное заседание сессии перенесено на 14 декабря. Об этом сообщил председатель регламентной комиссии Киевсовета Юрий ДМИТРУК.

Он зачитал журналистам заявление регламентной комиссии, в котором отмечается, что по состоянию на 18.35 пленарное заседание сессии не проводилось.

Согласно статье 23.10 регламента, заседания проводятся с 10 до 18 часов. Чтобы продлить пленарное заседание, необходимо проголосовать. Председатель и секретарь Киевсовета не делали заявлений о продлении или переносе пленарного заседания.

В сессионном зале система «Рада» не работает, отметил Ю.ДМИТРУК, поэтому депутаты вынуждены были голосовать о переносе пленарного заседания индивидуально каждый своей подписью. Поскольку это процедурный вопрос, для принятия которого необходимо 40 голосов, решение о переносе было принято, поскольку документ подписали 42 депутата.

Ю.ДМИТРУК сообщил, что у него есть информация, что на 10-м этаже мэрии собралась часть депутатов Киевсовета для проведения собрания.

В здании Киевсовета лифты отключены, в одном из лифтов даже застрял человек, но работники лифтовой службы сказали, что не могут включить лифты пока не закончится собрание депутатов.

Кроме того, двери на 10-й этаж забаррикадированы и ни один из работников мэрии, а также депутаты, которые находятся на 4-м этаже, не могут попасть на собрание.

«Мы считаем это заседание (собрание) нелегитимным, потому что в любом случае каждого депутата должны предупредить, что заседание сессии переносится в другое помещение. Никто этого не сделал», - сказал Ю.ДМИТРУК.

Он также добавил, что все решения, которые будут там приняты, будут обжалованы в суде и отменены.

Член регламентной комиссии, депутат Киевсовета от БЮТ Сергей ПИДГОРНЫЙ добавил к этому, что дата и место проведения пленарного заседания определяются распоряжениями городского председателя. Согласно этому распоряжению, заседания должны проходить в сессионном зале на 4-м этаже.

«Поэтому это грубое нарушение регламента и прав 42 депутатов, которые сейчас находятся в сессионном зале и не допускаются на заседание. Это узурпация власти кланом Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказал он.

Он также сообщил, что в настоящее время в помещении КГГА, по неофициальной информации, находятся около 30 народных депутатов от Партии регионов. Он лично видел где-то 10, которые были около 18 часов на втором этаже КГГА возле колонного зала.

По слухам, команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сначала планировала организовать свое заседание, именно в колонном зале на 2-м этаже.

Депутаты из сессионного зала не расходятся. Там также присутствуют народные депутаты от БЮТ и «Нашей Украины». Блокирование трибуны и президиума продолжается.