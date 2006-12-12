Партия регионов раскалывается по частям света

Фракция Партии регионов в Херсонском городском совете раскололось на две части.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня на сессии Херсонского городского совета руководитель фракции Партии регионов Светлана КОРНИЛОВА сообщила, что из фракции вышли 7 членов и в горсовете создано новое «депутатское объединение» - «Южный регион».

По словам председателя фракции БЮТ Виталия БОГДАНОВА, в состав нового объединения вошли два депутата от фракции БЮТ, которые были исключены из фракции из-за неподдержке позиции фракции при голосовании по вопросу земельных аукционов. То есть в общей сложности в новом объединении – 9 депутатов. Во главе нового депутатского формирования стал «регионал» – Вячеслав СИГАНЕВИЧ.

Мотивы новой фракции ее представителями не комментировались.