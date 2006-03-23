Ющенко: коалиция с Партией регионов не исключена

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает возможности коалиции демократических сил с Партией регионов в будущем парламенте по отдельным вопросам. Об этом он заявил сегодня в эксклюзивном интервью телеканалу «1+1». Так, отвечая на вопрос, могут ли какие-то национальные интересы объединить в парламенте в принципе непримиримых оппонентов избирательной кампании, и возможна ли в принципе коалиция с Партией регионов, В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что говорит как Президент, пытаясь отмежеваться от разных эмоций, сказал: “Если, например, в вопросе поправок в бюджет 2006 года или бюджет 2007 года придется формировать более широкое понимание в парламенте, хотя это право парламента – это не мои права и обязанности, - то, очевидно, в парламенте будет формироваться коалиция по тому или иному вопросу”.

По мнению Президента, “по перманентным вопросам такие понимания могут быть”. В то же время он добавил: “Возможно, я ошибаюсь”.