Невесту Симоненко призывают не выходить замуж - ущерб компенсируют

Председатель ревизионной комиссии Киевского независимого медиа-профсоюза Юрий Шеляженко призывает избранницу лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко журналистку Оксану Ващенко не выходить за него замуж. Об этом сообщает Корреспондент

"Недавние события в Верховной Раде показали, что ваш избранник ненавидит журналистов. Он оболгал журналистку канала СТБ Ольгу Червакову, которая подверглась нападению со стороны партийного коллеги вашего избранника", - обращается Шеляженко к Ващенко.

"Уважаемый товарищ Симоненко свалил все с больной головы на здоровую и сделал вашу коллегу виновным в конфликте. Не исключено, что он будет действовать подобным же образом в семейной жизни. Если такое решение принесет вам материальный ущерб, то, думаю, что профсоюз не будет учить вас жить, а поможет вам материально", - говорится в обращении.

Такой призыв прозвучал в ответ на заявление Симоненко о том, что журналистка Ольга Червакова сама спровоцировала конфликт, когда однопартиец Симоненко Александр Ткаченко вырвал у нее микрофон и бросил его с лестницы.

Симоненко считает, что этот инцидент не дает оснований для исключения Ткаченко из Компартии. "Не за что поступать с Ткаченко так, как Партия регионов поступила с Олегом Калашниковым", - отметил лидер КПУ.

По его словам, он не одобряет поступок своего однопартийца, о чем лично сообщил Ткаченко. "Я внимательно несколько раз пересмотрел видеосюжет. Сначала Ткаченко отвечал спокойно, так, как считал нужным. Когда он двинулся, журналистка попыталась спровоцировать ситуацию. Было видно, что она провела микрофоном по лицу Ткаченко", - сказал Симоненко.

Он подчеркнул, что не оправдывает действия депутата, но считает, что этики поведения должны придерживаться как народные депутаты, так и журналисты.

Также Симоненко отказался комментировать призыв председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Анны Герман к представителям СМИ бойкотировать членов Коммунистической партии.