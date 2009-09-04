Эксперт: для Юлии Владимировны Евро-2012 - это электоральный резерв

Решение УЕФА относительно городов, принимающих Евро-2012, которое будет принято в начале декабря, не повлияет определяющим образом на ход президентской гонки в Украине.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил директор Центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

“Не думаю, что эта тема (президентская гонка - УНИАН) и решение о проведении Евро-2012 в Украине, положительное или отрицательное, определяющим образом повлияет на ход президентской гонки или на результаты первого тура выборов”, - сказал В.ФЕСЕНКО. При этом он добавил, что решение УЕФА по городам будет в начале декабря, в разгар президентской кампании, и оно так или иначе будет влиять, но не решающим образом.

“Во всяком случае, для большинства кандидатов на должность Президента”, - отметил эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, предстоящее решение играет ключевую роль лишь для одного кандидата на пост главы государства – Юлии ТИМОШЕНКО. В сознании большинства граждан, объяснил В.ФЕСЕНКО, именно она как руководитель правительства несет ответственность за все, что происходит вокруг подготовки к чемпионату, и именно она, в случае отрицательного решения, будет иметь наибольшие электоральные потери.

В.ФЕСЕНКО считает, что главе правительства “нужно поработать, чтобы Евро состоялось в Украине”, и тогда ядро ее сторонников окрепнет, а количество сторонников на президентских выборах увеличится.

“Для Юлии Владимировны Евро-2012 - это электоральный резерв, за счет которого она может усилить свои шансы на победу (на выборах Президента - УНИАН), а с другой стороны - это риск”, - сказал эксперт.

Потому В.ФЕСЕНКО считает, что премьер-министру нужно перевести тему Евро-2012 в ранг одного из главных приоритетов своей деятельности, чтобы “не сорвать проведение чемпионата и получить политические дивиденды”.