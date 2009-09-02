Подготовка Украины к членству в НАТО предусматривает вывод ЧФ

Приоритетным заданием Национальной программы на 2009 год по подготовке Украины к членству в НАТО является осуществление мероприятий для начала переговоров с Россией относительно определения механизма выведения Черноморского Флота РФ с территории Украины в сроки, предусмотренные соглашением между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Об этом идет речь в тексте опубликованной Национальной программы.

Еще одним приоритетной задачей является продолжение работы по демаркации государственной границы и активизация трансграничного сотрудничества.

Годовая национальная программа по подготовке Украины к обретению членства в НАТО - новый формат реализации евроатлантического курса Украины, который пришел на смену целевым ежегодным планам Украина-НАТО (всего было 7).

7 августа 2009 г. Президент Украины подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы на 2009 год по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора".