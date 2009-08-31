ВР завтра рассмотрит изменения к Конституции и вето Президента

Верховная Рада Украины завтра рассмотрит вопрос о направлении в Конституционный Суд законопроектов об изменениях к Конституции.

Как сообщает официальный сайт парламента со ссылкой на пресс-секретаря председателя Верховной Рады Украины, такое решение было принято на заседании согласительного совета.

Кроме того, депутаты будут решать вопрос о преодолении вето Президента на закон «О всеукраинском референдуме».

Как известно, среди прочих, в парламенте зарегистрирован президентский вариант изменений к Основному Закону, который глава государств вынес на всеукраинское обсуждение из-за отказа парламента рассматривать его предложения.