Что было бы с Украиной, если бы Кабмин возглавляла не Тимошенко

Эксперты считают, что последствия финансово-экономического кризиса для Украины были бы одинаковыми при любом правительстве.

Политики и СМИ озвучивают противоречивые мнения о том, насколько эффективно правительство Украины справляется с последствиями мирового экономического кризиса. Институт Горшенина провел экспертный опрос, в ходе которого эксперты высказывали свою точку зрения на то, каковы были бы последствия экономического кризиса для Украины, если бы правительство возглавлял другой премьер-министр - не Юлия Тимошенко.

Анатолий ЛУЦЕНКО, директор GMT Group, считает, что последствия финансово-экономического кризиса были бы одинаковыми при любом премьер-министре. «Объясняется это тем, что Украина - не игрок, субъект экономического кризиса, а объект. Причина глобального экономического кризиса, мягко говоря, не зависит от украинской экономики. И, соответственно, есть вещи, которые от Юлии ТИМОШЕНКО и от правительства объективно не зависят. Ситуация с кризисом достаточно показательна, потому что надо власти в Украине более прагматично оценивать свои способности – не переоценивать их – и понимать, что Украина в условиях глобальной экономики лишь ее маленькая и не самая развитая часть», - сказал А.ЛУЦЕНКО.

При этом он назвал плюсом деятельности нынешнего премьер-министра получение помощи от МВФ. «Что безусловно удалось – так это получить помощь от МВФ. Несомненный выигрыш - это то, что вовремя были получены все транши МВФ. Это дало возможность до некоторой степени стабилизировать финансовую ситуацию. Что не удалось – вовремя осуществить рефинансирование банковской системы. Мне кажется, что из-за конфликтов с НБУ механизм рефинансирования был запущен с некоторой задержкой. Поэтому очевидно, что в данном случае финансовая поддержка банковского сектора отставала», - сказал А.ЛУЦЕНКО.

Политолог Владимир ЦИБУЛЬКО считает, что другой премьер-министр мог бы, например, обеспечить новые рынки сбыта для украинской продукции. «Были бы, возможно, активизированы усилия в направлении Китая, ближнего востока, Латинской Америки. Стране есть что предложить», - считает В.ЦИБУЛЬКО. Эксперт отметил, что исполнительная власть не должна акцентировать внимание на политических вопросах. «У нее (исполнительной власти) есть парламентское большинство. И это большинство должно озвучивать всякие политические тренды, но не само правительство. А еще, я думаю, имеет место персональная зависимость Ю.ТИМОШЕНКО от России, и она в разных ситуациях постоянно напоминает о себе», - считает В.ЦИБУЛЬКО.

Касательно личных качеств действующего премьер-министра Украины эксперт отметил: «Все-таки работает личностный фактор Ю.ТИМОШЕНКО – она умеет «заговаривать» проблемы и обращать внимание людей на другие сферы. И, возможно, эта риторика оптимизма все-таки правильно срабатывает. А еще – Ю.ТИМОШЕНКО слишком активизировалась в международных отношениях, что привело к тому, что страна начала озвучивать свою внешнюю политику из нескольких источников. Хотя ее (Ю.ТИМОШЕНКО) личностный фактор в продвижении украинских интересов мог бы быть, наверное, очень полезным. Ю.ТИМОШЕНКО чувствует массу перспективных тем. Но у нее не хватает ни рук, ни людей для того, чтобы по-настоящему эффективно работать в этих темах», - сказал эксперт.

При этом самым большим недостатком Ю.ТИМОШЕНКО с точки зрения стабильности в стране В.ЦИБУЛЬКО считает «ее страстность, эмоциональность. Но с другой стороны - это и ее серьезное преимущество. Если эти качества использовать, особенно в направлении продвижения украинских интересов в сторону Евросоюза, то это могло бы быть очень эффективно».

Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, директор PR-группы, «Политтех» предлагает в оценке деятельности правительства руководствоваться мнением зарубежных экспертов. «Общее мнение наших зарубежных коллег заключается в том, что Украина достаточно успешно справляется с последствиями экономического кризиса. Более того, угроза дефолта, которая была очень близка еще зимой, на данный момент уже неактуальна. Произошло это, понятное дело, и благодаря усилиям правительства, и своевременной поддержке со стороны МВФ. Все это - на фоне полной беспомощности и даже саботажа со стороны НБУ, который, вместо того, чтобы помогать бороться с инфляционными ожиданиями, наоборот, всячески стимулирует их, тем самым расшатывая основу украинской экономики», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Эксперт отметил также, что сегодня никто из оппонентов Ю.ТИМОШЕНКО не готов взять на себя ответственность за экономическую ситуацию в стране. «В общем-то оппоненты Ю.ТИМОШЕНКО могли бы наверное собрать необходимое количество голосов для выражения недоверия правительству и отправить его в отставку. Но делать они этого категорически не хотят и не будут, потому что в противном случае им пришлось бы взять эту ответственность на себя. А каждый хочет в период кризиса оказаться как можно дальше от Кабмина и, соответственно, как можно дальше от ответственности», - говорит эксперт. Он предложил представить гипотетически, что во главе Кабмина «стал бы внепартийный человек типа ЕХАНУРОВА». «Удалось бы ему консолидировать усилия людей разных лагерей, быть равноудаленным от Президента и ВР? Нет. ЯЦЕНЮК - однозначно зелен, он никогда бы не согласился - просто из чувства страха. Он боится «спалить» собственный рейтинг. ЯНУКОВИЧ пытается дистанциироваться, потому что он реально оценивает потенциал собственной команды и понимает, что его окружение не позволило бы ему привлечь к сотрудничеству политиков из других лагерей. Поэтому, я думаю, что последствия для экономики в случае, если бы премьером был кто-то другой из известных украинских политиков, для украинской экономики были бы крайне плачевные», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Кость Бондаренко, директор Института Горшенина, считает, что экономический кризис в нашей стране носит объективный характер, вызван объективными причинами и поэтому любому правительству не удалось бы избежать кризиса или смягчить его. «Кризисная ситуация всегда требует, чтобы во главе правительства стоял волевой человек. Человек, который может свою волю и свою энергию обратить во благо и для решения кризисных вопросов. К сожалению, в Украине очень мало таких политиков. А что касается того, «что могло бы быть, если бы» – история не терпит сослагательных наклонений. Как говорил первый Президент Украины - «маємо те, що маємо». И должны с этим считаться», - сказал К.БОНДАРЕНКО.