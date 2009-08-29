Литвин: Донбасс для Украины – это равнозначно тому, что США для мира

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поздравил жителей Донецка с 140-летием города и Днем шахтера.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ВРУ.

«В этот день я хочу выразить особые слова благодарности многим поколениям людей, которые создавали прекрасный город, которые защищали его, отстраивали и опять строили, развивали и делали все для того, чтобы у нас были основания гордиться Донецком, - сказал В.ЛИТВИН. - По моему мнению, Донбасс для Украины – это равнозначно тому, что Соединенные Штаты для мира по объемам, влиянию, авторитету и силе».

По словам Председателя ВР, главной характеристикой города является «основательность и работа на результат». В.ЛИТВИН выразил уверенность, что «во многом Украина будет прирастать Донбассом» за счет колоссальных возможностей региона, прежде всего, за счет людей, их интеллекта, опыта, знаний, толерантности. «Это то, что крайне необходимое все нам», - отметил он.

В.ЛИТВИН вручил отличия Верховной Рады Украины педагогам, представителям разных отраслей народного хозяйства и научно-технической интеллигенции.

Городской председатель Донецка подарил В.ЛИТВИНУ символический ключ от города.