Руководство донецкого завода назвало Тимошенко «украинской мадонной»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что все шахты Украины в ближайшее время будут оборудованы безопасными унифицированными телекоммуникационными системами. Об этом она заявила сегодня во время посещения государственного предприятия “Петровский завод угольного машиностроения” в Донецке.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, Ю.ТИМОШЕНКО ознакомилась с работой унифицированной телекоммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами (УТАС). Эта система на сегодня является самой лучшей, она может выявлять опасные изменения под землей и предупреждать о них диспетчера и другие службы.

Глава правительства лично посетила учебный штрек завода и осмотрела образцы продукции, предназначенной для создания безопасных условий труда шахтеров.

Выступая перед руководством и коллективом завода, премьер-министр напомнила, что для реализации плана по оснащению в ближайшее время всех шахт Украины безопасными системами УТАС правительство предусмотрело в бюджете текущего года 100 млн. грн..

Со своей стороны руководство «Петровского завода угольного машиностроения» поблагодарило Ю.ТИМОШЕНКО за ее «особое внимание к проблемам шахтеров» и в знак благодарности подарили ей статуэтку «Мадонна с ангелами», назвав премьер-министр «украинской мадонной».

Во время пребывания на Донбассе, Ю.ТИМОШЕНКО наградила благодарностями Кабинета Министров горноспасателей Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности и поблагодарила их за добросовестный и чрезвычайно опасный труд.