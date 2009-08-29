Сегодня в Тернополе изготовят самую большую газету в Украине.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Тернопольского городского совета Олег УДИЧ, акция состоится в рамках празднования Дня города при участии местных журналистов по инициативе Тернопольского пресс-клуба и пресс-службы мэрии. Мероприятие направлено на сплочение местных работников медиа, которые совместными усилиями склеят самую большую газету. “Газетчики, согласно замыслу, принесут свои издания, работники радио и телевидения – свою любимую местную газету. Потом команды по 5 человек в каждой будут склеивать скотчем из газет большие квадраты, а затем эти все квадраты будут склеены между собой”, – рассказал О.УДИЧ.

По его словам, для проведения акции закуплено 20 стометровых рулонов скетча. После склеивания всех квадратов огромную газету развернут на Театральной площади. Об акции мэрия известила представителей Книги рекордов Украины.

Начнется мероприятие на Театральной площади в 14 часов. Участие в нем примут также городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ и звезды эстрады, которые сегодня проводят благотворительный концерт памяти известного телеведущего Игоря Пелиха. Мэр и певцы будут выступать своей объединенной командой.

Редакция, от которой на мероприятие придет больше всего участников, получит сувениры от организаторов. “В целом, рассчитываем, что придет около 50 журналистов. Собственно, это одна из возможностей собраться всем вместе, ведь такой случай для местных работников медиа выпадает не так уж и часто”, – заметил О.УДИЧ.