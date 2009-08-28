Екатерина Ющенко рассказала, как почувствовала запах страха

Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО пообещала сделать Мемориал памяти жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове музеем европейского образца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЮЩЕНКО заявила во время посещения мемориала. В мероприятии также приняли участие глава Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, первый заместитель главы Львовской облгосадминистрации Валерий ПЯТАК, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ, директор Центра исследований освободительного движения Руслан ЗАБИЛИЙ.

В сопровождении директора отраслевого Государственного архива СБУ Владимира ВЯТРОВИЧА гости осмотрели помещение бывшей тюрьмы.

«Глядя на те жертвы, которые изведал наш народ в годы правления оккупационных режимов, мне хочется поблагодарить Бога за то, что мы смогли выжить. Зайдя в помещение бывшей тюрьмы, я почувствовала страх. Здесь до сих пор чувствуется запах крови и запах страха», - отметила Е.ЮЩЕНКО после осмотра экспозиции «Тюрьмы на Лонцкого».

Обращаясь к авторам экспозиции Мемориала, она отметила то, что «показывая ужасную историю этой тюрьмы, рассказывая о судьбах ее узников, вы не даете людям забыть, на что способен тоталитарный режим. Фонд «Украина 3000», Президент Украины – мы сделаем все, чтобы «Тюрьма на Лонцкого» стала музеем европейского образца. Донесение до наших граждан и до мирового сообщества правдивой истории Украины - одно из самых выдающихся достижений украинской независимости».

От фонда «Украина 3000» Е.ЮЩЕНКО передала Мемориалу памяти жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» старинную икону на бересте и мультимедийный проектор.

«В рамках работы, направленной на возрождение национальной памяти, которую проводит СБУ, мемориал «Тюрьма на Лонцкого» занимает особое место. Ведь тюрьма, в которой создается музей, стала символом произвола тоталитарных режимов и несокрушимости украинского освободительного движения», - отметил председатель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также отметил, что СБУ и в дальнейшем всячески будет поддерживать инициативу львовской общественности по созданию музея. Председатель СБУ сообщил присутствующим о решении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО предоставить мемориалу «Тюрьма на Лонцкого» общегосударственный статус. От имени Службы безопасности Украины В.НАЛИВАЙЧЕНКО передал мемориалу четыре компьютера.

Справка УНИАН. В 1889-1890 годах на перекрестке современных улиц Бандеры и Коперника во Львове были построены казармы жандармерии. С 1919 года здание стали использовать как тюрьму, в которой содержали политических заключенных. Среди узников польского периода (1918-1939) – проводники ОУН Степан Бандера, Ярослав Стецько, Мыкола Лебидь.

Во время первой советской оккупации на протяжении 1939-1941 годов здесь размещались управления НКВД во Львовской области, тюремное отделение этого управления и тюрьма № 1, рассчитанная на 1500 человек.

Летом 1941 г. в тюрьме № 1, как и в других тюрьмах Львова и Западной Украины, узников массово расстреливали. На протяжении 22-28 июня 1941 г. в «тюрьме на Лонцкого» убили 1681 человека - 42% всех расстрелянных узников львовских тюрем.

Во время нацистской оккупации (1941-1944) здесь была организована следственная тюрьма гестапо.

На протяжении 1944-1991 годов в «тюрьме на Лонцкого» размещались следственный отдел и следственная тюрьма НКВД - МВД - КГБ.

28 июня 2009 года был открыт первый этап экспозиции мемориала «Тюрьма на Лонцкого», которую подготовили Центр исследований освободительного движения и СБУ. Экспозиция имеет три сюжетных линии – историю сооружения, тюремный быт и массовые расстрелы в конце июня 1941 года.