Ющенко внес изменения в свой секретный указ про ДУСю

Президент Виктор Ющенко разрешил Государственному управлению делами списывать закрепленное за ним госимущество, “которое находится в управлении Государственного управления делами, в случае, когда такое имущество морально или физически изношено, непригодно для дальнейшего использования субъектом ведения хозяйства, в частности в связи со строительством, расширением, реконструкцией и техническим переоснащением, или повреждено в результате аварии или стихийного бедствия и восстановлению не подлежит”. Кроме случаев, когда списание государственного имущества запрещено законодательством, подчеркивается в указе Президента.

Соответствующий указ “Вопрос Государственного управления делами” за номером 682/2009 обнародован на официальном сайте главы государства. Документ предусматривает внесение изменений в “Положение о Государственном управлении делами, утвержденное Указом Президента Украины от 17 декабря 2002 года №1180”.

Интересно то, что ни указа об утверждении положения о Госуправделами, ни самого положения на сайте главы государства нет. На официальном сайте ВР удалось выяснить, что указ Президента, который закрепляет основы деятельности и организации ДУС, до сих пор имеет гриф “не для печати”.