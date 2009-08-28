Литвин: сегодня говорят «Кризис, как война, а война все спишет»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что сейчас украинское общество стоит перед необходимостью обеспечить прорыв в новое качество образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил в Житомире на областной конференции педагогов.

«Сегодня все говорят о мировом кризисе и действуют по принципу: «Кризис, как война, а война все спишет», - сказал председатель Верховной Рады Украины.

По его словам, речь идет о кризисе общего развития страны.

«Общество исчерпало свои возможности на базе тех представлений, которые доминировали до сих пор», - отметил В.ЛИТВИН. «Поэтому сейчас наше общество стоит перед необходимостью обеспечить прорыв в новое качество, и, прежде всего, образования - или оно идет вперед, или же оно обречено отступить назад», - добавил он.

Политик спрогнозировал, что в будущем развитие мира будет ускоряться, и подчеркнул необходимость современникам успеть интегрировать себя дальше в этот мир. Ведущую роль, по его убеждению, здесь должно сыграть современное образование.

В.ЛИТВИН отметил, что каждый исторический период теперь становится короче предыдущего.

«И мы сегодня дошли до такого состояния, что историческая эпоха сократилась до жизни одного поколения», - сказал В.ЛИТВИН, призвав современников, сделать все, чтобы «при жизни одного поколения реализовать и передать следующим поколениям объем знаний и информации, который принадлежал раньше умственной и другой работе ряда поколений».

Для этого председатель Верховной Рады призвал украинских политиков сделать все, чтобы образование стало одним из главных приоритетов в государстве.