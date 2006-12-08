Богатырева: украинские женщины – дважды самураи

Лидер парламентской фракции Партии Регионов Раиса Богатырева в интервью УНИАН сказала, что отсутствие женщин в правительстве Виктора Януковича совершенно не является признаком расхождения заявлений премьера о его приверженности европейским ценностям с истинными взглядами Януковича на жизнь.

«Это (отсутствие женщин в правительстве – УНИАН) в любом случае не характеризует Виктора Федоровича как человека, который не верит в способности женщины... Я знаю несколько случаев, когда он предлагал женщинам то или иное вполне ответственное направление работы в исполнительной власти. – Утверждает Богатырева. - Но, искренне говорю, что эти женщины сделали выбор в пользу работы либо в аппарате партии, или решили быть рядовыми, но активными политиками в Верховной Раде».

При этом мнение самой Богатыревой об украинских женщинах ровно в два раза выше ее же мнения о некоторых мужчинах: «Самурай - это не оценка пола, это оценка принципов, жизненных взглядов и позиций. Я думаю, что украинские женщины - дважды самураи в отстаивании своей чести и чести государства, если их сравнивать с некоторыми мужчинами-политиками, которые считают, что главная цель их жизни, - воевать».

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