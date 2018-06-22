Раиса Богатырева: БЮТ предлагал поддержку закона о Кабмине в обмен на досрочные выборы

Лидер парламентской фракции Партии Регионов Раиса Богатырева ответила на несколько вопросов УНИАН. Я В ФЕОФАНИИ НЕ ОБСЛУЖИВАЮСЬ Раиса Васильевна, парламент проголосовал за бюджет. Оппозиция приводит много примеров “антинародности” данного документа, в частности, говорит, что на спецбольницу в Феофании выделяется вдвое больше средств, чем на всю сельскую медицину. Как Вы прокомментируете это как лидер фракции, которая голосовала за бюджет и бывший министр здравоохранения? Так противопоставлять разные уровни медицинской помощи не следует. Я бы хотела, чтобы мы отошли от попыток уколоть, найти негатив в ответе. Я в Феофании не обслуживаюсь, ни у меня, ни у моей семьи нет частного интереса материально поддерживать Феофанию и не поддержать сельскую медицину.

Дело в том, что на селе предоставляется первичный уровень медицинской помощи. Там не нужен ядерный магнитный резонатор, не нужны вакуумные камеры для лечения тяжелых болезней. Там, как, впрочем, во всем мире, есть примитивная диагностика и первичная медицинская помощь.

Если мы будем говорить, что село страдает от того, что Феофании отдали больше средств, то можем также сказать, что село страдает от того, что институту кардиологии отдали больше денег. А в этом заведении делают вентиляцию легких и операции на открытом сердце. И без сомнения, медицинское оборудование и работа медиков в таких заведениях стоит больше, чем оказание медицинской помощи в селе.

Противопоставлять эти услуги не нужно. А средства, которые выделяются на сельскую медицину следует использовать в конкретных направлениях: на обеспечение диагностики и лечения, создание ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты. - Авт.) и условий труда медицинских работников.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ГОЛОДОМОРУ ПОКАЗАЛО, ЧТО ПОЛИТИКА ДВИГАЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Сейчас большинство парламентских партий признают свои ошибки и изъяны при формировании партийных списков. Вы свои ошибки публично не признаете, хотя вас также критиковали... Одним словом, где ваши молодые звезды? Почему бывшим водителям и охранникам не удалось выступить с интересными законодательными инициативами? Я сразу же хочу сказать, что во фракции Партии регионов нет ни охранников, ни секретарш, ни водителей, там есть народные депутаты. Их статус определен законом, и я вас прошу трактовать это именно так.

Вы говорите о нехватке звезд... Но звездами не рождаются, ими становятся. И мы работаем над тем, чтобы молодые депутаты стали действительно звездами. Сама атмосфера и практика работы Верховной Рады дает такую возможность.

У нас есть несколько человек, которые готовы последовательно отстаивать позицию Партии регионов. Вы посмотрите, как активно выступает наша молодежь: Юра Мирошниченко, двое девочек - Юлия Ковалевская (1977 года рождения, из Донецка. - Авт.) и Елена Нетецкая (1972 года рождения, из Донецкой области. - Авт.) - Виктор Янукович младший... Они выбрали темы, в которых плодотворно работают.

Как Вы оцениваете итоги визита премьер-министра Януковича в США? Я считаю, что Виктор Янукович четко и детально показал позицию государства и его перспективные действия по углублению сотрудничества в экономической, социальной, гуманитарной сферах и в плане стратегического партнерства. Показал это и для сенаторов, и для конгрессменов - главных политических лиц в США...

Вы лично потратили много времени на Универсал...

Да. Семь ночей.

И что имеем в итоге? Несоздание широкой коалиции, разбалансирование власти и “антикризисную” коалицию, которая не выглядит очень крепкой... То, что не состоялась совместная с “Нашей Украиной” коалиция, - это проблема людей, которые не умеют договариваться и нести общую ответственность.

Я считаю, что “помаранчевая” коалиция не продемонстрировала способность договариваться. А мы - созданием “антикризисной” коалиции - показали способность договариваться и идти на компромиссы. Мы стали на позиции политики национального прагматизма. И думаю, что развала нынешней коалиции нет. У нас достаточно жесткая конструкция, и наша коалиция выдержит испытание.

Конечно, порой возникают разногласия при голосовании внутри коалиции. Но наша коалиция не первая и не единственная в мире, в которой возникают разногласия.

Если коалиция состоит более чем из двух субъектов, то разногласия всегда существуют. Речь идет только о том, насколько они глубоки и насколько своевременно их удается уладить.

Принятые в Верховной Раде большинством голосов законы относительно Голодомора как геноцида, перечня предприятий, которые подлежат приватизации, дают нашей коалиции возможность утверждать, что политика двигается в правильном направлении. Я имею в виду, что даже вне границ голосов “антикризисной” коалиции по определенным вопросам может формироваться большинство.

КАБМИН - ЭТО КАБМИН, А АХМЕТОВ ЗАНИМАЕТСЯ СВОИМ ДЕЛОМ Ваша фракция славится своей дисциплиной. Но сознательно или бессознательно постоянно происходит утечка информации относительно противоречий между Януковичем и Ахметовым? Как Вы это прокомментируете? Я вряд ли скажу то, что многим хотелось бы услышать. Кабмин - это Кабмин, у него свое поле деятельности. А Ринат Леонидович занимается своим делом, которое ему интересно, и здесь нет повода для конфликтов...

Вы категорически против ревизии конституционной реформы... Да. Те, кто говорит о несовершенстве Конституции и необходимости отмены реформы, толкает элиты на войну. Кабинет Еханурова действовал, и никто не говорил о недееспособности реформы. Речь идет только о том, чтобы два политических института, возглавляемых, соответственно, Президентом и премьер-министром, должны садиться и договариваться.

Чем и в обмен на что готово пожертвовать правительство в своем проекте закона о Кабмине, чтобы договориться с Секретариатом? Мы пока еще не видим предмета для дискуссии. Мое предложение было таким: необходимо рассмотреть всю цепочку: Кабмин, Президент, СНБО, оппозиция. Позиция каждого политика у нас, как и прежде, определяется его нынешним местом пребывания.

Принимая закон “Об оппозиции”, следует предусматривать, что ты сам можешь там очутиться. Сильная оппозиция нужна, ей необходимо предоставить официальный статус и дальше искать компромисс. А эти бессовестные торги - сегодня я хочу урвать здесь, а за это пойду на такую уступку - мне не по душе.

Можно подготовить закон о Президенте. Но я считаю нецелесообразным для Секретариата без участия правительства разрабатывать закон о Кабмине, то же касается и закона о Президенте: мы должны разрабатывать его при участии Президента.

Согласится ли Президент, чтобы закон разрабатывала Верховная Рада? Нет, и это понятно.

У нас есть закон о Кабмине, но нет закона о Президенте. Для чего делать нападки на один закон, не имея другого законодательного акта, который бы уравновешивал сферы ответственности, принятия решений, детализировал все процедуры исполнительной власти и президентской вертикали. Только один закон обязательно вызовет неудовлетворение сильных игроков. Поэтому следует разрабатывать все законопроекты, которые можно выложить на стол, и рассматривать их параллельно.

У нас были предложения от БЮТ, что они поддержат закон о Кабмине, а мы должны поддержать досрочные выборы. Но мы на это не пошли, мы считаем что это не нужно.

Не считаете ли Вы, что ближе к выборам голоса в пользу отмены политреформы станут более консолидированными? К выборам мы этот процесс взаимодействия и взаимной ответственности ветвей власти урегулируем. Не будут возникать конфликты и споры, мы научимся жить и работать по единым правилам.

Почему лично Вы не голосовали за закон о Голодоморе? Вы знаете, что у нашей фракции была своя редакция этого законопроекта, которая полностью могла быть поддержана “антикризисной” коалицией. Мы не были против компромисса, который также предлагали изложить в своей редакции. И компромисс был возможен и близок, но ради того, чтобы он вызрел, нужно время. Поэтому мы предложили продолжить диалог, нас не услышали. Поэтому голосовали против.

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ВЕРИТ В СПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИНЫ Вопрос об украинской женщине в политике. Виктор Федорович декларирует свою приверженность европейским ценностям, но в его правительстве нет ни одной женщины-министра... Это в любом случае не характеризует Виктора Федоровича как человека, который не верит в способности женщины... Я знаю несколько случаев, когда он предлагал женщинам то или иное вполне ответственное направление работы в исполнительной власти. Но, искренне говорю, что эти женщины сделали выбор в пользу работы либо в аппарате партии, или решили быть рядовыми, но активными политиками в Верховной Раде.

Вы в одной из своих публикаций мужчин сравниваете с самураями. А кто по-Вашему женщины? Самурай - это не оценка пола, это оценка принципов, жизненных взглядов и позиций. Я думаю, что украинские женщины - дважды самураи в отстаивании своей чести и чести государства, если их сравнивать с некоторыми мужчинами-политиками, которые считают, что главная цель их жизни, - воевать.

Беседовала Лана Самохвалова