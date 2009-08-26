У Костенко требуют запретить три «подконтрольные Кремлю» организации

Украинская народная партия призывает Министерство юстиции Украины “запретить официальную деятельность в Украине организаций «Родина», «Русской общины Крыма» и «Русский Крым» за разжигание межнациональной вражды и открытое неуважение к украинской государственности”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

УНП также обращается к Службе безопасности с требованием „возбудить уголовное дело в отношении лидеров этих организаций, которые почти открыто финансируются разными российскими государственными и негосударственными фондами”, сообщил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, комментируя действия антиукраинских политических сил Крыма, которые в день Независимости Украины организовали в Симферополе пророссийские акции.

«Исполнительная власть до сих пор не прислушалась к инициативам УНП относительно контроля за антиукраинской деятельностью, и не ввела запрет на использование символики иностранных государств, ни одна украинофобская организация до сих пор не лишена регистрации, несмотря на то, что их лидеры даже не скрывают свою подконтрольность Кремлю, который щедро их финансирует», - подчеркивает председатель Крымской УНП.

«Поэтому вина в том, что украинофобы Крыма в святой для каждого украинца день глумились над украинской символикой (черные ленты на государственных флагах в День Независимости можно расценивать исключительно как надругательство над государственной символикой), лежит и на органах власти Украины, которые слишком мягко реагировали на возрождение российского шовинизма в Крыму», - считает политик.

По убеждению О.ФОМУШКИНА, «если Кабинет министров и СБУ даже после такого надругательства не запретят антиукраинские организации, то их можно будет обвинять в содействии развитию украинофобских организаций и в разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды».