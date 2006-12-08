Курочкин переживает, что не успеет на семейный праздник

Российский гражданин Максим Курочкин, известный в определенных кругах под кличкой Макс Бешенный, продолжает пребывать в украинской тюрьме. А точнее, говоря языком юристов, – «содержится под стражей». Мы поинтересовались у его адвокатов о настроениях их подзащитного. В ответ г-н Курочкин передал нам письмо, обращенное ко «всем людям, которым это небезразлично».

В нем он рассуждает об украинско-российских отношениях, о своей роли в налаживании взаимоотношений между двумя странами, и даже прибегает к философским рассуждениям о смысле жизни. Максим Курочкин рассказывает также о личной жизни:

"Теперь о личном. 2004 год был тяжелым для Украины, стал он тяжелым и для моей семьи, мы разошлись с женой, с которой прожили вместе 15 лет, но, тем не менее, нас объединяет то, что мы оба очень любим наших детей Максима и Алису, они живут у нас по очереди, мы очень хотим и делаем все для того, чтобы они стали умными, образованными, сильными, добрыми и порядочными людьми, хотим, как и всякие родители, чтобы они были счастливы и жили долго, долго, долго.

А в прошлом году, не понятно, за какие заслуги, а теперь понимаю, что это был аванс, Бог дал мне величайшую радость на Земле – взаимную, настоящую любовь с женщиной, с тех пор мы живем вместе, 27 декабря у нее день рождения, я обещал быть, но, по понятным причинам, скорее всего свое обещание не сдержу. Мне не разрешают даже позвонить ей. Вот гады, представляете!"

Полностью письмо Максима Курочкина читайте здесь...

Напомним, что 20 ноября Курочкина задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным Национального центрального бюро Интерпола в Украине, Курочкин подозревается в причастности к совершению двух преступлений. 23 ноября суд Киева избрал меру пресечения для него – содержание под стражей сроком на два месяца. 24 ноября задержанный объявил голодовку в знак протеста.