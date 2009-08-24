Ющенко проехал по Крещатику на бронетранспортере (добавлены фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проехал по Крещатику на новейшем украинском бронетранспортере для специальных подразделений «Козак».

Как передает корреспондент УНИАН, более 20 единиц военной техники Сухопутных войск и Воздушных сил выставлены на Крещатике от Майдана Независимости до Европейской площади в рамках статичной демонстративной части проведения парада войск ко Дню Независимости.

Экспозицию, в которой впервые представлены новинки украинского оборонно-промышленного комплекса - основной боевой танк “Оплот”, бронетранспортер БТР-4 “Ладья”, легкобронированное транспортное средство “Дозор-Б”, боевая бронированная машина спецназа БММ «Козак», осмотрел глава государства В.ЮЩЕНКО.

Президент высоко оценил новинки украинского оборонно-промышленного комплекса и лично проехал по Крещатику на бронетранспортере «Козак».

Также в центре Киева можно ознакомиться с бронетранспортером БТР-80, военным джипом «Хаммер», боевой машиной пехоты БМП-1 с модулем “Шквал” и БМП-2, модернизированным танком Т-64 БМ “Булат”, самоходными гаубицами, танковыми пушками, реактивными системами залпового огня, ракетными и зенитно-ракетными комплексами.

Экспозиция вызывала значительный интерес у киевлян и гостей столицы, особенно у детей, которые выстраиваются в очереди, чтобы осмотреть военную технику, сфотографироваться возле нее и пообщаться с членами экипажей.

Военная техника будет оставаться в центре столицы в течение сегодняшнего дня, а ночью будет перемещена в места постоянной дислокации.

Фото Николая Лазаренко POOL/УНИАН