Литвин объяснил, куда ходил перед официальной церемонией

Сегодня, перед началом официальных мероприятий, связанных с празднованием Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в столичном парке Славы возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, несмотря на то, что в плане торжеств, утвержденных на официальном уровне, такое мероприятие не предусмотрено, глава украинского парламента, по его словам, пришел к парку Славы «по зову сердца и души».

«Я убежден, что, отмечая День Независимости, наш главный национальный государственный праздник, мы все должны были бы прийти к этому месту, – отметил В.ЛИТВИН в интервью журналистам. – Поскольку почти в каждой стране памятник Неизвестному солдату – одно из самых святых памятных мест».

По мнению председателя Верховной Рады, это не просто дань тем, кто погиб во время Великой Отечественной и Второй мировой войны, это знак уважения всем солдатам и офицерам, всем защитникам Отчизны за время существования государства.

«Возложение цветов в эти дни к памятникам князю Владимиру, Богдану Хмельницкому, Михаилу Грушевскому, Тарасу Шевченко – это нужно, это правильно. Но, вместе с тем, нельзя забывать о миллионах, десятках миллионов людей, которые защищали Украину, отдавали свои жизни за ее независимость. Благодаря этим людям существует нынешняя Украина в ее территориальном измерении. Потому что вполне очевидно, что именно после 45-го года были собраны воедино украинские земли, к которым еще в 54-м был присоединен Крым», – отметил В.ЛИТВИН.