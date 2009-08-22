Ющенко: мы исцеляемся от фальшивой идентичности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что возрождение национальной памяти является святым долгом перед потомками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на церемонии открытия гетманского дворца Кирилла Разумовского в Батурине.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня идет масштабный процесс возрождения исторической памяти.

«Шаг за шагом мы исцеляемся от исторического забвения, от исторического беспамятства, освобождаемся от навязанных силой и обманом чужих имперских мифов, от фальшивой идентичности», - сказал он, отметив при этом, что шаг за шагом перед украинцами возникает настоящее прошлое.

«Временами трагическое, но вместе с тем и величавое, и героическое», - сказал глава государства, подчеркнув, что вместе с памятью к украинцам возвращается национальное достоинство, гордость и сила.

«Мы все больше осознаем себя великой нацией, с собственным именем, национальной идеей и своим самостоятельно избранным путем. Национальное возрождение Украины – наш святой долг перед последующими поколениями», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сегодня делается многое для возрождения памяти и есть чем гордиться.

«Те, кто считает, что мы делаем недостаточно, пусть становятся рядом с нами, берут в руки плуг – мы вернули нации славу Батурина, Хортицы, Конотопа, Чигирина, Крут, Национальную революцию 1917-1921 гг., Карпатской Украины, Украинской повстанческой армии, мы рассказали миру правду о Голодоморе и сталинских репрессиях», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня празднуется новая очень важная победа – рядом с домом Ивана Мазепы, гетманской казной, цитаделью открывается отстроенный дворец Кирилла Разумовского, где разместится Национальный музей украинского возрождения.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил всех – и меценатов, и архитекторов, и строителей, и историков, и реставраторов за большую работу по восстановлению дворца.

В.ЮЩЕНКО уделил особое внимание тому факту, что дворец был отстроен без единой государственной копейки.

Он выразил надежду, что процесс возрождения украинских памятников истории будет продолжен и в дальнейшем.