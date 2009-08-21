МИД России: нападение на Украину невозможно по определению

Первый заместитель министра иностранных дел России Андрей ДЕНИСОВ считает заполитизированным вопрос о новом российском оборонном законе.

Такое мнение он высказал во время онлайн-интервью «Газете.Ru».

В частности, отвечая на вопрос, что российский МИД думает по поводу запроса Украины насчет нового оборонного закона, дипломат назвал запрос украинской стороны нормальной частью диалога между двумя странами. «Одна сторона выражает озабоченность, другая должна эту озабоченность снять. Другой вопрос, что иногда все это принимает такие политизированные формы. Я думаю, нет в Украине политика, да и просто человека, который всерьез предполагает, что РФ вынашивает какие-то военные планы в отношении Украины. Это невозможно по определению. Об этом сказал и Президент МЕДВЕДЕВ в своем послании украинскому коллеге», - отметил он.

А.ДЕНИСОВ подчеркнул, что вопросы во взаимоотношениях, конечно, есть, и любая сторона вправе их задавать. «Вот ведь и мы не скрываем свою озабоченность планом политического руководства Украины о присоединении к НАТО. Ведь НАТО - это не школа демократии, а военно-политический блок, с комитетом военного, ядерного планирования. Как все это отразится на нашей безопасности», - отметил дипломат.

Говоря непосредственно о законе, он напомнил, что соответствующие поправки сейчас проходят стадию обсуждения. «Соответствующий проект, я так понимаю, внесен в наши законодательные структуры и проходит конституционный процесс. Комментировать я его не буду, вопрос специальный, но важно отметить главное: ведь если возникает законопроект, значит, есть объективная необходимость решения вопроса, оформления юридических рамок его решения. Вот главный побудительный мотив для того, чтобы этот вопрос поставить. А искать скрытый смысл и тем более высматривать угрозу Украине - это можно, наверное, делать, имея в виду не только реальную озабоченность, но и какие-то задние мысли», - подчеркнул А.ДЕНИСОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что внес в Государственную думу законопроект о порядке использования Вооруженных сил РФ за пределами страны.

17 августа исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО заявил, что Министерство иностранных дел Украины обеспокоено вынесением на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта о порядке использования Вооруженных сил России за пределами страны.

Ю.КОСТЕНКО сообщил, что МИД поручило Посольству Украины в РФ выяснить, каким образом этот документ может касаться Украины, на территории которой находится Черноморский флот России.

Он отметил, что использование армии за пределами территории государства является свидетельством агрессии, а тем более, когда речь идет о защите российских граждан.