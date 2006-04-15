Витренко и Богословская будут судиться с ЦИК в прямом эфире...
15:02, 15 апреля 2006Политика
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...и на видеопленке
Коллегия судей Высшего административного суда Украины удовлетворила ходатайство партии «Вече», блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» и блока Юрия Кармазина о разрешении на прямую трансляцию и видеосъемку судебного процесса по иску этих политических сил.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в суде объявлен часовой перерыв.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.00 Высший административный суд Украины начал рассмотрение иска лидеров блоков «Народная оппозиция» Наталии ВИТРЕНКО и Юрия КАРМАЗИНА относительно противоправных действий Центральной избирательной комиссии Украины в части установления результатов выборов народных депутатов Украины. Третьим лицом в этом иске выступает партия «Вече».
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