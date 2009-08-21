Ющенко на заседании СНБО хочет послушать о коррупции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует на заседании Совета национальной безопасности и обороны заслушать информацию о ситуации с коррупцией в органах власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на совещании в Министерстве внутренних дел с руководством милиции, Генеральной прокуратуры, СБУ.

«Я хотел бы дать поручение секретарю СНБО, чтобы все данные о нарушениях законодательства теми или иными служащими, в частности, на уровне районов и областных администраций, мы получили от МВД, Генпрокуратуры, СБУ, и этот вопрос заслушали на СНБО. Мне необходимо иметь эти материалы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что коррупция и взяточничество среди госслужащих является самым большим «упреком» власти.

Президент попросил руководителей правоохранительных органов, чтобы они в ближайшие 30 дней провели заседание коллегий своих ведомств, проанализировали, что уже сделано, и какие меры еще нужно предпринять для преодоления коррупции в органах власти, в том числе и в собственных рядах.