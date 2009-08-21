Новая политика Кабмина порадовала правозащитника

Кабинет министров Украины 20 августа назначил Александра ГАЛИНСКОГО главой Государственного департамента Украины по исполнению наказаний после консультаций с общественными организациями. Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил правозащитник Эдуард БАГИРОВ.

Он отметил, что считает «очень позитивным тот факт, что перед назначением Александра ГАЛИНСКОГО председателем Департамента по вопросам исполнения наказаний премьер-министр посоветовалась с нами. Было очень полезно привлечь общественные организации, которые знают специфику пенициарной системы и могут независимо оценить того или иного кандидата. Это обсуждение – новая политика Кабинета министров, которое начало привлекать к своей работе общественные организации и делать свою работу публичной».

Как подчеркнул правозащитник, это первый случай, когда общественные организации начали выполнять ту роль, которая давно им присуща в странах Евросоюза – осуществлять контроль за исполнительной властью.

«То, что премьер-министр пригласила моих коллег на заседание правительства, означает, что ей интересно наше мнение, что она готова прислушиваться к рекомендациям специалистов. До того общественные организации считали «серой массой», к чьему мнению можно не прислушиваться», - сказал Э.БАГИРОВ.

По его словам, после того, как премьер выслушала мнение присутствующих на заседании правительства правозащитников, и, главное, прислушалась к этому мнению, все присутствующие министры и губернаторы поняли, что теперь Кабмин в своей работе будет опираться и на точку зрения общественных организаций.

«Мы почувствовали, что наша работа тоже может приносить пользу, с нами начали считаться. Если правительство и дальше будет проводить такую политику, от этого будет только позитив», - резюмировал Э.БАГИРОВ.