Азаров наградил персону нон-грата орденом «За возрождение Украины»

Николай Азаров

Первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ наградил депутата Государственной думы Федерального собрания России Константина ЗАТУЛИНА орденом Украинского фонда сотрудничества «За возрождение Украины» І степени.

Об этом К.ЗАТУЛИН сообщил сегодня корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре.

«Этот орден является общественной, а не правительственной наградой. Орден учрежден Украинским фондом сотрудничества, почетным главой которого является первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. По крайней мере, именно его подпись стояла на удостоверении к ордену. Для меня большая честь, что орден вручал АЗАРОВ – человек компетентный в вопросах экономики и финансов», – сказал К.ЗАТУЛИН.

По его словам, орден «За возрождение Украины» получили также посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН и председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания России по делам СНГ Вадим ГУСТАВ.

Константин Затулин

«Фонд имеет еще один орден – «За возрождение России». Им была награждена первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Любовь СЛИСКА», - сообщил К.ЗАТУЛИН.

Российский депутат гордится тем, что награду ему вручил Н.АЗАРОВ. «Для меня это честь, и я высоко оцениваю любую награду, в том числе и общественную. Я считаю, что награждение имеет характер определенного аванса и поддержки в связи с той ситуацией, в которой я оказался, когда был объявлен персоной нон-грата, и когда мне был запрещен въезд в Украину. Ведь вся шумиха была разыграна во внутриполитических целях и разыграна теми людьми, которые недружественно относятся России и к мнению россиян», - добавил К.ЗАТУЛИН.