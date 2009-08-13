Журналист потерял работу из-за интервью с Ратушняком?

Внештатный корреспондент “Нового канала” Виталий ГЛАГОЛА в отделе кадров основного места работы - Ужгородской областной телерадиокомпании - получил приказ о своем освобождении. Причину освобождения журналисту не объяснили.

Об этом сообщает “Новый канал”.

По данным “Нового канала”, трудовой договор с В.ГЛАГОЛОЙ должен был заканчиваться только в конце следующего года. Последней его работой было скандальное интервью с мэром Ужгорода Сергеем РАТУШНЯКОМ. В кабинет мэра журналист не врывался и отвечать на вопросы не заставлял, о встрече была предварительная договоренность. В самом интервью С.РАТУШНЯК облил грязью целую кучу персонажей украинского политикума, порция нецензурщины почему-то досталась и съемочной группе. Эти кадры на минувшей неделе показали все ведущие украинские телеканалы”.

Комментируя ситуацию, директор по правовым вопросам “Интерньюз-Украина” Павел МОИСЕЕВ, отметил, что “журналист сделал хороший качественный сюжет, результатом которого стало его увольнение, это подтверждает наши преувеличенные представаления о постоянных отношениях свободы слова в Украине, это говорит о слабой эффективности работы государственных медиа”.

Телекомпания “Новый канал” заявляет, что считает увольнение журналиста противоправным, поэтому сделает все возможное, чтобы справедливость восторжествовала.

Между тем прокуратура Закарпатской области возбудила в отношении С. РАТУШНЯКА еще одно уголовное дело. Теперь его обвиняют еще и в расовой дискриминации. Это дело приобщили к предыдущим – о хулиганстве и превышении служебных полномочий в отношении активистки “Фронта перемен”. В то же время заявление С.РАТУШНЯКА, что его собираются взять под стражу, в Генпрокуратуре опровергли.