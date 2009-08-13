Дипломат о заявлении Медведева: эффектный жест, но не более

Бывший посол Германии в Украине (2000-2006) и бывший советник украинского Президента Дитмар ШТЮДЕМАНН считает заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно Украины «эффектным жестом, но не более».

Об этом он сказал в интервью «Немецкой волне».

По словам Д.ШТЮДЕМАННА, назначать или не назначать посла – суверенное решение каждой страны. “Есть примеры, я вспоминаю даже один с Украиной, когда, если мне не изменяет память, на протяжении целого года не назначался украинский посол в Париже. Это было тогда, когда посол во Франции ЗЛЕНКО стал министром иностранных дел. Поэтому в нынешнем событии ничего чрезвычайного нет. С другой стороны, в дипломатии и политике ответственных государств заведено преодолевать двусторонние недоразумения и проблемы с привлечением дипломатии. А для этого, бесспорно, нужно, чтобы на месте был посол”, - убежден он. Экс-посол отметил, что с такой точки зрения “решение Президента МЕДВЕДЕВА, озвученное в его видеоблоге, не отвечает этому принципу”. “Впрочем, этот вопрос Москве решать самой. Мне лично жаль, что так произошло. Потому что как раз в сложные времена – а в украинско-российских отношениях постоянно случаются сложные фазы – важно вести диалог», - убежден он.

Относительно упреков главы РФ в адрес Виктора ЮЩЕНКО об антироссийском курсе Д.ШТЮДЕМАНН сказал: «То, что сделал Президент МЕДВЕДЕВ, является прямым вызовом украинскому Президенту. Он возложил на него ответственность за все недостатки, которые имели место, с точки зрения России. У меня возникает вопрос, насколько это полезно для отношений между двумя странами? Ведь в следующем году так или иначе будут происходить президентские выборы. И все переиграется. Зачем делать такие вещи так поздно? Тем более странно, что после отставки ЧЕРНОМЫРДИНА, насколько мне известно, были сделаны запросы относительно аккредитации нового российского посла. В печати даже раздавалась конкретная фамилия, и возражений, опровержений со стороны власти не было. И вот вдруг – не назначать и таким образом упустить уже проведенные зондирования”.

Комментируя реакцию Европы на это заявление Д.МЕДВЕДЕВА экс-посол отметил: “Честно говоря, это эффектный жест, но не более”. “Европейцы будут отслеживать подобное развитие событий, поскольку украинско-российские отношения являются важным фактором в контексте европейской политики”, – убежден он.

“Важно, чтобы Украина двигалась в направлении стабильной перспективы - тогда все попытки внешнего влияния не будут иметь перспектив”, - отметил экс-посол. Он уверен, что “не стоит драматизировать, нужно оставаться хладнокровными и конструктивными”. “Придет время, когда Москва будет считать, что лучше заполнить свободное место посла в Украине. Делать из этого выводы и переносить на отношения между Украиной и Россией преждевременно”, - добавил Д.ШТЮДЕМАНН.