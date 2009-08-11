МИД Украины: оценку письму Медведева даст Ющенко

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что оценку письму Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА даст Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.

«Поскольку письмо адресовано Президенту, Президент и будет давать оценку письму и свои комментарии», - сказал он.

В.ХАНДОГИЙ также отметил, что сейчас это письмо изучается. «Это письмо сейчас изучается, реакция, оценки, комментарии по существу этого документа будут сделаны в свое время Президентом Украины», - добавил он.

На вопрос журналистов, существует ли точка зрения Министерства иностранных дел по поводу данного письма, В.ХАНДОГИЙ ответил: «Точка зрения МИД есть, она в своё время будет оглашена».

Отвечая на вопрос, почему, по мнению В.ХАНДОГИЯ, это письмо появилось именно сейчас, дипломат сказал: «Нет у меня каких-то маячков, почему именно сейчас (появилось это письмо – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ считает политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией. Об этом сказано в обращении Д.МЕДВЕДЕВА к главе Украинского государства, текст которого размещен на сайте Президента РФ.

"Проблемы в двустороннем сотрудничестве, конечно, существовали и раньше. Это было естественно для ситуации после распада Советского Союза, когда пришлось обустраивать отношения между двумя суверенными государствами. Впрочем, то, что мы наблюдаем в годы Вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнерства с Россией, закрепленных в Договоре 1997 года", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ в своем обращении.