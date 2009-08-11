Эксперт: членство Украины в НАТО помогло бы выводу ЧФ из Крыма

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА считает, что членство Украины в НАТО способствовало бы выводу Черноморского флота РФ с территории Украины в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Объективными условиями, которые будут способствовать выводу ЧФ, - это обретение Украиной членства в НАТО», - подчеркнул он, добавив, что тогда эта проблема станет не двусторонней, а международной, и Россия будет вынуждена выполнять положения этого соглашения.

Эксперт отметил, что с приближением к 2017 году проблема с выводом ЧФ РФ с территории Украины становится главной проблемой национальной безопасности Украины. “Если Украина заявит не позже, чем за год до 2017 года, о прекращении действия соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ, то тогда ЧФ не будет иметь никаких юридических оснований для пребывания после 2017 года. Если же Украина согласится на продление срока пребывания ЧФ, то тогда автоматически это соглашение пролонгируется еще на 5 лет”, - сказал он.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦА отметил, что Россия хочет продлить пребывание ЧФ в Крыму после 2017 года и надеется, что в Украине к власти придет пророссийский лидер и это станет возможным. “Среди наших кандидатов в Президенты уже есть заявления и готовность пролонгировать пребывание ЧФ РФ на территории Украины. Фактически это является сдачей национальных интересов Украины”, - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

Эксперт считает, что Украине уже сейчас нужно думать над вопросами вывода ЧФ в 2017 году.

“Если мы посмотрим, сколько Советский Союз, а затем Россия выводили свои войска с территории Центральной Европы, так это заняло приблизительно 3 года. Конечно, корабли можно вывести очень быстро, но остается материально-техническая база, береговая структура, жилищный фонд должностного состава ЧФ. Это будет давать основания, что в случае, если Россия и согласится на вывод ЧФ, то на это попросят приблизительно 5 или 10 лет. Поэтому эту проблему нужно решать уже сегодня, разрабатывать план-график, чтобы с окончанием 2017 года российский флот перебазировался на территорию России”, - сказал он.

Кроме того, эксперт считает, что необходимо ввести программу социально-экономического развития Севастополя.

“Севастополь это уже не так военно-морская база. Если посмотреть на присутствие кораблей, то оно сократилось более чем на половину. Корабли стареют, их режут на металлолом, а новыми кораблями не пополняется, поскольку Украина имеет право вето на приписку новых кораблей взамен старым”, - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

По его словам, фактически сегодня только 10% населения Севастополя не задействовано на ЧФ. “Следовательно, должна быть введена реальная социально-экономическая программа развития Севастополя”, - добавил он.

Эксперт также отметил, что Севастополь является действительно знаменитым историческим городом, который может быть Меккой для туристов. Кроме того, отметил эксперт, ЧФ РФ в Севастополе имеет около 170 причальных стенок, а это уже готовый торговый порт, который может приносить большие валютные поступления Украине.