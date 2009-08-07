Дорогие часы Патриарха Кирилла - это, оказывается, «форма смирения»

Представители Русской православной церкви высказывают недоумение по поводу шумихи в СМИ вокруг дорогих часов Патриарха Кирилла. Напомним, что журналисты заметили на руке Патриарха во время его визита на Украину часы марки Breguet стоимостью от 28 до 36 тысяч евро. Часы классической модели Breguet - с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила – попали в кадр во время молебна на Владимирской горке в Киеве.

Комментируя это сообщение, профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев усомнился, что Патриарх знает, сколько стоят его часы. Как пояснил протодиакон, Патриарх по магазинам не ходит, и в значительной степени быт и служение священнослужителя высокого чина обставлены подаренными ему предметами.

"Вполне может быть, что эти часы были подарены патриарху кем-то из президентов тех десятков стран, на территории которых наша Церковь осуществляет свою пастырскую деятельность", - предположил отец Андрей.

Протодиакон напомнил, что аналогичные претензии высказывались и святому праведному Иоанну Кронштадтскому, который призывал вести духовную жизнь, а сам носил дорогие шелковые рясы. По словам отца Андрея, однажды отец Иоанн ответил на упреки так: "Я долго сомневался, могу ли оставлять у себя такие дорогие подарки, а потом понял, что если я буду их отдавать, то обижу людей, которые эти подарки мне сделали".

Отец Иоанн раздавал деньги, которые ему доставались в качестве пожертвований, а дорогие предметы оставлял себе, чтобы не смущать тех, кто ему их дарил. "Это тоже форма смирения: не стилизовать себя под странствующего нищего монаха, а смиренно пользоваться тем, что дают тебе люди и Церковь, но при этом сердцем не прикипая к этим вещам", - сказал отец Андрей.

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