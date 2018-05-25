Патриарх Кирилл носит часы за 30 тысяч евро (фото)

Во время визита главы РПЦ Кирилла в Украину в объектив фотографа VIP.glavredпопали часы на руке Святейшего. (Снято в разные дни).

На запястье Патриарх Кирилл носит часы фирмы Breguet.

У Патриарха Кирилла - классическая модель Breguet.: корпус сделан из белого золота, ремешок – из кожи крокодила, механизм автоматический, есть будильник. Цена на эту модель колеблется от 28 тысяч евро до 36 тысяч евро, в зависимости от компании-продавца.