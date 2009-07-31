Яценюк считает Путина спасителем России

Лидер Фронта перемен Арсений Яценюк в интервью изданию Корреспондент ответил на вопрос, готов ли он стать украинским Путиным.

"У него (Владимира Путина - Ред.) была нелегкая история после ельцинской России. Ему досталось в наследство: чистая клановость и олигархия; потерянное управление страной; отсутствие места России во внешней системе координат. И еще Чечня, внутренние конфликты, военные действия, сепаратизм, преступность, бардак", - заявил изданию Яценюк.

По его словам, он столкнулся с вызовами, которые мало чем отличаются от вызовов нынешней Украины.

"Разница только в том, что у нас нефти и газа нет. И слава Богу. Потому, что это развращает. Что он сделал? Он спас страну. Реально он спас страну. Хотя не все методы я приветствую", - отметил Яценюк.

На вопрос о том, готов ли он стать украинским Путиным, Яценюк ответил отрицательно. "Нет. Не надо. Только Яценюком. Я не готов быть ни Обамой, ни Путиным, никем. Я могу быть только Яценюком", - заявил он Корреспонденту.

Яценюк подчеркнул, что Украине нужен сильный лидер, а не сильная рука. "Если для России это может быть приемлемым, то Украина съест любую сильную руку. Причем будет это так. Все до выборов будут кричать – надо сильную руку, посмотрите какой хороший лидер. Только его выбрали, на второй день все будут с ним бороться", - добавил политик.

На вопрос о том, кто будет с Яценюком рядом, если он станет президентом, он ответил, что в Минэкономики приходил сам, в МИД сам, в Минэкономики Крыма сам, в Нацбанк сам и так далее.

"Главнейшая задача любого лидера - научить и заставить людей работать. Ты не можешь привести с собой всю команду, потому что тогда у тебя получаются Лозинские, "любі друзі" и все остальные. Это классика системы управления: никогда не приводи своих с собой - они тебя съедят. Сразу получается клан", - заявил Яценюк.