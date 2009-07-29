ЦИК хочет запастись деньгами и на досрочные выборы в ВР

Центральная избирательная комиссия намерена изучить вопрос о возможности финансирования вероятных досрочных парламентских выборов в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение на заседании Центризбиркома внесла член ЦИК Тамара АСТАХОВА.

Она предложила включить в бюджетный запрос к проекту Госбюджета на 2010 год соответствующие расходы.

Т.АСТАХОВА отметила, что до конца 2009 года досрочные парламентские выборы в Украине, по закону, практически не возможны. Вместе с тем, по ее мнению, после президентских выборов и избрания нового главы государства в следующем, 2010 году, вероятность досрочных выборов Верховной Рады очень высока. А Центризбирком, добавила она, согласно законодательству должен обеспечить проведение досрочных выборов в парламент.

Председательствующий на заседании заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА ответил, что он даст предварительное поручение относительно этого вопроса, и Центральная избирательная комиссия проведет его изучение в режиме обсуждения членами ЦИК.