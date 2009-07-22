Ющенко завтракает с Байденом варениками с вишнями (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и вице-президент США Джозеф БАЙДЕН за рабочим завтраком продолжают обсуждение актуальных вопросов украинско-американского сотрудничества, начатое во время вчерашних встреч.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в частности, это вопросы активизации двустороннего политического диалога, усиления сотрудничества в энергетической сфере, укрепления энергетической безопасности Украины, новейших отношений США с Россией и другие.

С украинской стороны на завтраке присутствуют супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, с американской – советник вице-президента США по вопросам национальной безопасности Тони БЛИНКЕН, временный поверенный в делах США в Украине Джеймс ПЕТИТ.

Кроме традиционных европейских блюд, которые обычно подают на завтрак, гостей угощают украинскими варениками с вишнями.