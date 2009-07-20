Томенко рассказал о циничном проекте «Туалет №1» на Олимпийском

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что отчет Временной следственной комиссии ВР по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" должен вынудить руководство страны более адекватно отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг строительства НСК “Олимпийский”.

Об этом он заявил сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что 19 мая текущего года парламент принял постановление "О создании Временной следственной комиссии по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский". При этом ВСК уже подготовила свой отчет, утвержденный членами комиссии единогласно, и зарегистрировала соответствующее постановление 8 июля 2009 года.

Н.ТОМЕНКО отметил, что попытки команды, занимающейся реконструкцией стадиона, через СМИ и путем проведения пресс-конференций, объяснить, что все в этом плане в порядке, могут плохо закончиться для проведения Евро-2012 в Украине.

Заместитель председателя ВР напомнил, что ранее правительство не поддержало предложение Министерства по делам семьи, молодежи и спорта об увеличения на 1 млрд. грн. средств для реконструкции стадиона, поскольку оно не было обосновано.

По словам Н.ТОМЕНКО, ВСК фактически подтвердила «теневой» и коррупционный характер принятия решений, которые касаются реконструкции НСК “Олимпийский”.

“Неожиданностью стало то, что за последний период не состоялось ни одного заседания наблюдательного совета НСК «Олимпийский». Возникает вопрос, кто тогда определяет стратегию и контролирует эту работу”, - сказал он.

Заместитель председателя ВР также добавил, что парламентская Временная следственная комиссия установила факты организационных и финансовых злоупотреблений, подтвержденные документально.

Наиболее циничен, по убеждению Н.ТОМЕНКО, тот факт, что 19 декабря 2008 года было подписно дополнительное соглашение, предусматривавшее проведение работ и освоение средств до 25 декабря 2008 года. “Среди успешного освоения средств - подготовка рабочего проекта “Туалет №1” стоимостью 262 тыс. 200 евро, подготовка рабочего проекта “Артезианская скважина” свыше 393 тыс. евро”, - добавил вице-спикер.

По его убеждению, если по делу реконструкции НСК “Олимпийский” чиновники не смогли обеспечить прозрачный механизм принятия решений, то правительство должно выучить этот вопрос при участии членов ВСК, в которую входят представители всех фракций, и принять адекватные решения.

“Создается впечатление, что функционеры, второй год подряд занимающиеся реконструкцией, сформировали собственное понимание, что такое футбольный патриотизм. Для них “футбольный патриотизм” – это теоретически Украина, а практически исключительно деньги. Нужно остановить таких “патриотов” и не допустить непредсказуемые последствия”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 июля председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады из проверки соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" Равиль САФИУЛЛИН заявил о злоупотреблении служебным положением вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО и и.о. генерального директора НСК «Олимпийский» Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО при проведении реконструкции НСК. По его словам, Наблюдательный совет НСК «Олимпийский», возглавляемый И.ВАСЮНИКОМ, ни разу не собрался для решения вопросов, связанных с реконструкцией. Вместо этого работа Наблюдательного совета подменяется Межведомственной рабочей группой, статус которой достаточно сомнителен.

Кроме того, комиссия считает незаконными действия и.о. гендиректора НСК «Олимпийский» Д.ЧЕРНЯВСКОГО о перерегистрации уставных документов, назначении членов тендерного комитета без соответствующих сертификатов. При осуществлении валютных операций были допущены злоупотребления при конвертации валюты и по бесплатному пользованию государственными средствами коммерческим банком, что нанесло ущерб в сумме 4,4 млн. грн.

При этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что отчет ВСК не отвечает действительности.