В 11.00 Тимошенко выйдет в прямой эфир на трех каналах

Сегодня в Киеве, в Международном выставочном центре, состоится торжественное собрание по случаю 10-летия партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в 11.00 лидер партии, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО откроет собрание и выступит с докладом.

Мероприятие будет транслировать в прямом эфире «5-й канал», «Первый национальный», а также Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание».

В праздновании 10-летия партии примут участие делегаты со всех регионов Украины. Также на собрание приглашены известные общественные деятели, деятели культуры и искусств, спорта, политики, народные депутаты, члены правительства, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Украине.

Торжества будут освещать свыше 400 украинских журналистов, а также ведущих международных информагентств.