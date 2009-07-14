Сегодня парламент примет изменения в закон о выборах Президента?

Заместитель председателя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ прогнозирует, что 14 июля Верховная Рада примет во втором чтении и в целом изменения в Закон «О выборах Президента Украины».

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

По словам А.ПОРТНОВА, рабочая группа по наработке новой редакции закона согласилась с мнением критиков этого проекта в части формирования избирательных комиссий.

Он напомнил, что кроме него в состав этой группы входят заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, член фракции Партии регионов Елена ЛУКАШ и член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

А.ПОРТНОВ отметил, что Верховной Раде будет предлагаться, чтобы в состав избирательных комиссий входили не представители фракций парламента, а непосредственно представители кандидатов в президенты.

“Это делается для того, чтобы не допустить спекуляций и срыва президентских выборов и максимально диверсифицировать ответственность кандидатов в президенты. Я убежден, что завтра этот законопроект будет принят парламентом во втором чтении и в целом”, - сказал депутат.