На съезде "Батьківщини" будут говорить о серьезных кадровых просчетах

Завтрашний съезд партии «Батьківщина» будет посвящаться исключительно анализу 10-летней деятельности этой политической силы, а не выдвижению кандидата в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Верховной Рады, член БЮТ Николай ТОМЕНКО, комментируя информацию в некоторых СМИ, что БЮТ завтра выдвинет кандидата в президенты.

«БЮТ - это законопослушная политическая сила и она не собирается нарушать закон о выборах Президента. Поэтому к президентской избирательной кампании съезд не имеет никакого , поскольку она еще не началась», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что во время съезда будут проанализированы все достижения и все просчеты как «Батьківщини», в частности, так и БЮТ в целом, а также будет намечена стратегия развития партии «батьківщина» на следующий период.

«Я думаю, что вы услышите там достаточно критические оценки. Я планирую в своем выступлении говорить о серьезных кадровых просчетах, которые имели место и на местном уровне, и на правительственном уровне», - добавил он.