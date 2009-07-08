Тимошенко: на сегодня Украина закачала в ПХГ 20 млрд. кубов газа

На сегодня в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины закачано 20 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, за 1,1 млрд. кубометров российского газа, закачанного в июне, Украина заплатила свыше 300 млн. долл.

Премьер-министр отметила, что сейчас из хранилищ частично выкачивается ранее импортированный газ для текущего потребления и в то же время продолжается закачка газа в хранилища.

«Мы готовимся к зиме, мы готовимся к стабильной работе газотранспортной системы, и, безусловно, мы готовимся к тому, чтобы обеспечить украинских потребителей природным газом на 2009-2010 годы», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в конце июня заявил, что продолжает подготовку к отопительному сезону в соответствии с определенным компанией графиком. «По состоянию на 24 июня в подземные хранилища газа (ПХГ) закачано 19,25 млрд. куб. метров газа, что на 1 млрд. куб. метров больше, чем за аналогичные периоды 2007 и 2008 гг.».