Тимошенко: понятно, что никаких досрочных выборов не будет

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что все заявления о возможности проведения досрочных парламентских выборах сегодня делаются для того, чтоб дестабилизировать ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в ходе поездки в г. Украинка Киевской области.

«Все сегодня такие громкие заявления, которые звучат о досрочных парламентских выборах, направлены исключительно на дестабилизацию страны. Понятно, что никаких досрочных парламентских выборов не будет, понятно, что никаких оснований конституционных, правовых для этого нет», - сказала премьер.

По ее словам, «просто, к сожалению, в это тяжелое кризисное время некоторые политические силы используют такие громкие заявления, чтобы раскачивать финансовую ситуацию, экономическую ситуацию в стране – просто, знаете, убийцы стабильности в Украине, так бы я охарактеризовала тех людей, которые делают эти заявления».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что после президентских выборов в Верховной Раде буде создано более мощное большинство, и парламент продолжит работу.

«Выборы парламентские - в 2012 году», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.