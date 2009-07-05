Томенко раскритиковал социальную сферу «украинского чуда природы»

Социальная сфера Шацкого района Волыни должна соответствовать статусу Шацкого национального заповедника и уровню района, где находится одно из семи природных чудес Украины.

Об этом сказал заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что это уникальное природное место, которое, кроме всего, признано одним из семи природных чудес Украины, у него есть и определенные проблемы», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его мнению, первая проблема – это обустройство Заповедника с точки зрения туристической инфраструктуры, которая на сегодняшний день не соответствует уровню требований отдыхающих. В частности, Н.ТОМЕНКО проинформировал, что обратится к руководству Федерации профсоюзов с просьбой рассмотреть вопрос об улучшении обустройства условий проживания в подведомственных санаториях и профилакториях, которые расположены в данном регионе.

«Чрезвычайно важным является и уровень развития социальной инфраструктуры жителей Шацкого района. На сегодняшний день нуждается в поддержке социальная сфера района, в частности, школы и система здравоохранения», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Во время рабочей поездки на Волынь Н.ТОМЕНКО встретился с руководством Шацкого районного совета и директорами школ района. Заместитель Председателя ВР передал каждой школе Шацкого района диски «Классика украинской литературы. Живые голоса» для проведения уроков по украинскому языку и литературе, книги для библиотек и спортивный инвентарь для уроков физической культуры. Он также проинформировал, что в этом году за счет средств спецфонда предусматривается профинансировать ряд объектов здравоохранения района.