Более 90% украинцев - за отмену депутатской неприкосновенности

Более 90% украинцев выступают за отмену депутатской неприкосновенности.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса “Отношение украинцев к отмене депутатской неприкосновенности”, проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований «Проект страны» в июле 2009 года.

В частности, согласно данным, переданным УНИАН, 90,2% опрошенных высказались за полную отмену депутатской неприкосновенности. При этом 71,8% респондентов абсолютно уверены в необходимости такого шага, а 18,4%, - скорее, уверены. Против полной отмены депутатской неприкосновенности выступают лишь 4,5% граждан. Из них 2,7% считают, что отменять депутатскую неприкосновенность «скорее, не нужно», а 1,8% - что точно не нужно.

Как показывают результаты исследования, большинство граждан Украины (65,3%) считают, что отмена депутатской неприкосновенности будет способствовать усилению законности в государстве. Треть граждан (33,8%) полностью уверена в этом, и почти такое же количество респондентов (31,5%) склоняется к такой мысли, отвечая на вопрос «скорее, да». Противоположную точку зрения имеет четверть граждан Украины - 25,8%. Из них 7,1% считают, что отмена депутатской неприкосновенности точно не будет способствовать усилению законности, а 18,7% - скорее, не будет способствовать.

Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос “Отношение украинцев к отмене депутатской неприкосновенности” с 1 по 2 июля 2009 года во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Все, согласно случайной выборке, были опрошены 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.