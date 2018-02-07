Полторак отчитался об увеличении в 2017 году зарплат военным

В прошлом году минимальное денежное содержание военных контрактной службы составляло 7 тыс. грн, среднее денежное содержание младшего офицера - 9,8 тыс., старшего офицерского состава - 12 тыс. грн.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2017 году был увеличен размер денежного обеспечения Сил специальных операций, десантников и бойцов АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«У нас в 2017 году минимальное денежное содержание военных контрактной службы составило 7 тыс. грн, среднее денежное содержание младшего офицера - 9,8 тыс. и старшего офицерского состава - 12 тыс. грн», - отметил Полторак.

По словам министра, в 2017 году был увеличен размер денежного обеспечения отдельных категорий военных, определяющих боеспособность ВСУ.

«Это касается Сил специальных операций, денежное содержание было увеличено на 30%, с 1 июля мы увеличили военным десантно-штурмовых войск и сержантскому составу», - добавил министр.

«Значительно повысили - в 2,5 раза в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года - мы увеличили надбавки военным в зоне проведения АТО. На линии соприкосновения надбавки достигали до 10 тыс., в остальной зоне проведения АТО - 4,5 тыс. грн », - добавил Полторак.