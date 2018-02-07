Жителей Крыма напугали маневры российской военной техники (видео)
13:44, 07 февраля 2018Политика
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Одну из колонн техники сопровождали автомобили полиции.
Очевидцы опубликовали видео с российской военной техникой в Крыму / Скриншот
В оккупированном РФ Крыму замечено перемещение российской военной техники.
Соответствующие видеозаписи пользователи опубликовали в Instagram. На одной из них можно увидеть колонну бронетранспорторов и полет вертолета.
На другом видео заметна колонна предположительно БТР-80 в сопровождении автомобилей полиции.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
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