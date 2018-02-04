Визит немецких депутатов в оккупированный Крым может иметь для них плачевные последствия – посол

На временно оккупированный полуостров прибыла делегация немецких парламентариев, в составе которой депутаты от правопопулистской партии.

Визит немецких депутатов от партии «Альтернатива для Германии» во временно оккупированный Крым может иметь для них плачевные правовые последствия.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.

«Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим», - отметил Мельник.

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По данным российских СМИ, в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, среди которых депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Депутаты заявили, что их не волнуют угрозы Киева запретить им въезд в Украину.