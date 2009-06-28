Ющенко хочет референдум, потому что ВР не выполняет свою работу
"Пусть нация формирует свой ответ"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что его проект конституционных изменений нужно вынести на всеукраинский референдум, поскольку Верховная Рада не намерена рассматривать предложенные им изменения в Конституцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью телеканала Интер. “У меня нет ощущения, что Верховная Рада все-таки выполнит свою работу. Я убежден, что этот проект необходимо вынести на всенародное обсуждение, и пусть нация вносит изменения и предложения. Пусть нация формирует свой ответ”, - сказал Президент.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сделал свою работу и направил проект конституционных изменений на рассмотрение парламента. Он отметил, что хотел бы, чтобы и парламент выполнил свои обязательства, рассмотрел этот законопроект и потому направил его на рассмотрение ВР. Это же касается и законопроектов, которые могли бы быть внесенные премьер-министром Украины и оппозицией. “Но это нужно сделать до президентских выборов, потому что тогда снимается подозрение заангажированности. Это свидетельствует, что позиции Президента, премьер-министра, оппозиции являются конкретными и объявлены заранее”, - сказал Президент. Он назвал это честной политикой, когда изменения предлагаются во время, пока неизвестно, кто будет следующим Президентом.