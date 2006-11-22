Полевые командиры вышли на Майдан
16:15, 22 ноября 2006Политика
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Политики общаются с народом
Сегодня около 16.00 бывшие «полевые командиры» Майдана Юрий ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКИВ, Николай ТОМЕНКО и Владимир ФИЛЕНКО пришли на Майдан Незалежности, чтобы отметить вторую годовщину Помаранчевой революции.
Как передает корреспондент УНИАН, они подошли к Главпочтамту, где на одной из колонн написаны лозунги Помаранчевой революции, и пообщались с прохожими.
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