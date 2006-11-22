Полевые командиры вышли на Майдан

Сегодня около 16.00 бывшие «полевые командиры» Майдана Юрий ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКИВ, Николай ТОМЕНКО и Владимир ФИЛЕНКО пришли на Майдан Незалежности, чтобы отметить вторую годовщину Помаранчевой революции.

Как передает корреспондент УНИАН, они подошли к Главпочтамту, где на одной из колонн написаны лозунги Помаранчевой революции, и пообщались с прохожими.