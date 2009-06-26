ПР доказывает, что сытый бютовец украинцу - не товарищ

В Партии регионов считают, что именно фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде является ответственной за блокирование решения об увеличении зарплат и пенсий самым бедным украинцам.

Это подчеркивается в переданном агентству УНИАН заявлении Партии регионов.

“Беспрецедентный цинизм БЮТ и самой Юлии ТИМОШЕНКО, с которым они отнеслись к возможности уже с 1 июля повысить зарплаты и пенсии самым бедным гражданам Украины на 200 гривен, ляжет пятном позора на эту политическую силу и ее лидера”, - говорится в заявлении.

В Партии регионов также отмечают, что “сытые и довольные, “бютовцы” не понимают простого народа, который из последних сил выживает в условиях резкого скачка цен буквально на все, что необходимо для жизни”.

”Готовясь к комфортным отпускам, которые депутаты от БЮТ большей частью проводят в “зарубежных избирательных округах”, “бютовцы” не нашли в себе и капли совести, чтобы лето стало хоть немножко легче и для миллионов обездоленных, которые не то, что не имеют перспективы поехать на отдых, но еще и вынуждены жить впроголодь”, - отмечают в Партии регионов.

”Партия регионов повторяет: мы не дадим депутатам пойти на каникулы, пока они не проголосуют повышение минимальных зарплат и пенсий. Мы не дадим коррумпированному и безответственному правительству, которое бессовестно разворовывает страну, презреть и обидеть самых бедных, надеющихся на защиту своего государства”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов требует, чтобы Верховная Рада приняла в целом законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

25 июня Верховная Рада проголосовала за данный законопроект в первом чтении.

В то же время, по результатам заседания Согласительного совета, сегодня парламент к рассмотрению данного проекта закона во втором чтении не возвратился.