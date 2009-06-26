У Ющенко говорят, что основания для досрочных выборов ВР найдутся

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК не исключает, что после президентских выборов будут найдены основания и для досрочных парламентских.

Об этом она сказал в интервью газете "Левый берег", опубликованном сегодня.

В частности, отвечая на вопрос, реально ли будет провести перевыборы Верховной Рады Украины сразу после президентской гонки, М.СТАВНИЙЧУК отметила, что в 2005 р. Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО все советовали провести досрочные парламентские выборы, но он этого не сделал, поскольку отсутствовали основания. "…Случись это – возможно, страна бы по-другому развивалась, - говорит М.СТАВНИЙЧУК. - И не было бы сегодняшних проблем. Не сомневаюсь: на революционной волне люди выбрали бы пропрезидентскую Раду, не знающую, что такое недостача голосов в большинстве. Поэтому не исключаю: после нынешней президентской гонки основания для досрочной парламентской таки будут найдены. В противном случае, на конструктивную работу ВР рассчитывать вряд ли придется".

Комментируя то, что Президенту недавно советовали досрочно сложить полномочия и идти на выборы, М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО "за кресло не держится – он это продемонстрировал. Когда встал вопрос, подтвердил готовность досрочно сложить полномочия, но поскольку он ставит во главу угла полноценное обновление власти, выдвинул условие – проведение новых президентских выборов с досрочными парламентскими по открытым спискам". Но, отметила М.СТАВНИЙЧУК, "двойные выборы требуют паритетных условий, не иначе. Отказываться от полномочий прежде времени в одностороннем порядке у Президента нет оснований".